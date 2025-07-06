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        Mersin'de hafif ticari araç, önündeki TIR'a çarptı: Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralı (2)- Yeniden

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:11 Güncelleme: 06.07.2025 - 19:11
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        Mersin'de hafif ticari araç, önündeki TIR'a çarptı: Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralı (2)- Yeniden
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde otoyolda TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Yasin Şen yönetimindeki 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Enver Zengin idaresindeki 63 ACP 670 TIR’a arkadan çarptı. Patates yüklü TIR’ın altına giren araç, demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçta aynı aileden Yusuf Şen (14), Feride Şen, Zekiye Şen (42), Yasin Şen, Mahmut Şen’in (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Zeynep Şen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. TIR sürücüsü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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