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        Sancaktepe'de Kadın Emeği Festivali başladı

        SANCAKTEPE Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Emeği Festivali kapılarını açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:00
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        Sancaktepe'de Kadın Emeği Festivali başladı
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        SANCAKTEPE Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Emeği Festivali kapılarını açtı. Sancaktepe’de kadınların ürettikleri el işi ve yöresel ürünlerin sergilendiği festival, 31 Temmuz’a kadar her gün 16.00-22.00 saatleri arasında belediye fuar alanında ziyaret edilebilecek.

        Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde, belediyenin çeşitli kurslarında eğitim alarak üretim becerilerini geliştiren kadınlar da yer alıyor

        Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, festivale tüm vatandaşları davet ederek “Sancaktepe’de geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu festivale kadınlardan büyük ilgi var. Biz de onların bu ilgisine karşılık olarak stantlarımızı ücretsiz tahsis ediyoruz. Aynı zamanda kurslarımızda eğitim almış olan kadınlarımız, el maharetlerini mesleğe dönüştürecek seviyeye getiriyor. Eğitim sürecinin ardından sertifikalarını alan kadınlarımız, burada kendi ürettikleri ürünleri sergiliyor ve satışa sunuyor. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar hem de girişimcilik yolunda önemli adımlar atıyorlar. Sosyalleşiyor, üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. İnşallah çok daha güzel sonuçlara ulaşacağız. Kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durmanın özgüvenini ve mutluluğunu yaşayacak” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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