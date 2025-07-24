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        Evde çıkan yangında 2 çocuk annesi öldü

        MERSİN'de müstakil bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi Aysel Yorulmaz (54) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:10
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        Evde çıkan yangında 2 çocuk annesi öldü
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        MERSİN'de müstakil bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi Aysel Yorulmaz (54) hayatını kaybetti.

        Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerinde adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Aysel Yorulmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yorulmaz’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yangının, çiftçilikle uğraşan ailenin balkonda beklettiği benzin bidonlarından çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Öte yandan, yangın sırasında çocukların evde olmadığı belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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