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        Sanatçı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde sanatçı Nurettin Rençber'in aile hekimi olarak görev yapan yeğeni Osman Aydın (48), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:50
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        Sanatçı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde sanatçı Nurettin Rençber'in aile hekimi olarak görev yapan yeğeni Osman Aydın (48), evinde ölü bulundu.

        Olay, Limonlu Mahallesi Demirtaş 4 Sitesi C Blok 1’inci katta meydana geldi. Aile hekimi Osman Aydın’dan haber alamayan iş arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Aydın telefonu açmayınca arkadaşları, oturduğu sitenin görevlisine haber verdi. Daireye balkondan giren görevli, Aydın'ı mutfakta yerde hareketsiz yatarken buldu. Görevlinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan komşuları ve iş arkadaşları gözyaşı döktü. Osman Aydın’ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olduğu belirtilen Dr. Aydın’ın 9 yıldır Limonlu Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yaptığı ve bekar olduğu bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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