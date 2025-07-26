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        TAG Otoyolu Tarsus geçişinde yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı; 9 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 07:04 Güncelleme: 26.07.2025 - 07:10
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        TAG Otoyolu Tarsus geçişinde yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı; 9 yaralı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.20 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çamalan mevkiinde meydana geldi. Tarsus yönüne ilerleyen 31 ALL 471 plakalı TIR, yolda daha önce meydana gelen hasarlı kazadan kaynaklı trafik yoğunluğunu fark ederek yavaşladı. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen 07 AC 0021 plakalı yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR, yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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