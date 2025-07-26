Silifke'de orman yangını (2)
KARADANVE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYORSilifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, 55 kara aracı ve toplam 250 görevli personel söndürme çalışmasına katıldı.
KARADANVE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, 55 kara aracı ve toplam 250 görevli personel söndürme çalışmasına katıldı. Yangın bölgesine yakın konumda bulunan Bahçederesi, Çadırlı, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri, olası risklere karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, yangının çevre yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına tüm gerekli önlemlerin alındığını belirtti.
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