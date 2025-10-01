Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde Pelin Kıyga'nın (27) hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Giriş: 01.10.2025 - 15:50 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:55
        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
        MERSİN'in Tarsus ilçesinde Pelin Kıyga'nın (27) hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kıyga'nın 7'nci katta kabinine bindiği asansörün 2'nci katta arızalandığı, eşini kurtarmak için Gökhan Kıyga'nın (34) bu kata indiği ancak halatın kopması nedeniyle kabinin düştüğü yer aldı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga, yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        KOŞARAK KURTARMAYA GİTTİ

        Öte yandan, yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Pelin Kıyga'nın 7'nci katta kabinine bindiği asansörün 2'nci katta takılı kaldığı sırada kurtarmak için eşi Gökhan Kıyga'nın (34) komşularıyla yardıma geldiği ancak halat kopunca kabinin düştüğü anlar görüntülerde yer aldı. Kabinin düşmeyle birlikte panik yaşayan Gökhan Kıyga'nın koşarak merdivenlerden inip, eşini kurtarmaya gittiği görüldü.

        Ayrıca, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesinin sürdüğü belirtildi.

