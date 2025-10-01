Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Pelin Kıyga'nın (27) hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kıyga'nın 7'nci katta kabinine bindiği asansörün 2'nci katta arızalandığı, eşini kurtarmak için Gökhan Kıyga'nın (34) bu kata indiği ancak halatın kopması nedeniyle kabinin düştüğü yer aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga, yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı’nda toprağa verildi.