Mersin'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri öldü
Mersin'in Anamur ilçesinde, çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.
Soner Bayar'ın kullandığı 16 KFM 88 plakalı motosiklet ile Alparslan Bulut idaresindeki 33 APV 876 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.
İki sürücünün ağır yaralandığı kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
