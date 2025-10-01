Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri öldü

        Mersin'in Anamur ilçesinde, çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:48 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Anamur ilçesinde, çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

        Soner Bayar'ın kullandığı 16 KFM 88 plakalı motosiklet ile Alparslan Bulut idaresindeki 33 APV 876 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.

        İki sürücünün ağır yaralandığı kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!

        Benzer Haberler

        Mersin'de 1 kişinin öldüğü asansör kazasında yaşananlar güvenlik kamerasınd...
        Mersin'de 1 kişinin öldüğü asansör kazasında yaşananlar güvenlik kamerasınd...
        Sopa ve demirlerle otomobillere zarar verdiler; 5 gözaltı
        Sopa ve demirlerle otomobillere zarar verdiler; 5 gözaltı
        Mersin'de tartıştıkları kişilerin otomobillerine zarar veren 5 şüpheli yaka...
        Mersin'de tartıştıkları kişilerin otomobillerine zarar veren 5 şüpheli yaka...
        Türkiye'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi Mersin'de
        Türkiye'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi Mersin'de
        Bozyazı'da bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere destekler devam ediyor
        Bozyazı'da bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere destekler devam ediyor
        Akkuyu NGS projesi ile yerli firmalar küresel nükleer ekosisteme açılıyor
        Akkuyu NGS projesi ile yerli firmalar küresel nükleer ekosisteme açılıyor