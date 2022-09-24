Mersin'de otomobil seyir halindeyken alev aldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

M.N'nin kullandığı 01 EUU 53 plakalı otomobilin motor kısmı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

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