Mersin'de safran hasadı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde "Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında safran hasadı yapıldı.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Değirmençay SafranYetiştiriciliği Projesi" kapsamında ekilen safranın hasadı Değirmençay Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ekilebilir alanların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Özyiğit, "Safran bitkimizi denedik, oldu. İkinci senemizdeyiz, bu yıl da hasadımızı gerçekleştirdik. Ekonomik değeri çok yüksek olan bir ürün. Biraz meşakkatli, çok ince bir teknikle toplanıyor ama yılın geri kalan 11 ayını da size bırakan bir bitki." ifadelerine yer verdi.
Hasadın ardından vatandaşlara safranlı pilav ikram edildi.