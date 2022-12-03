Mersin'de park halindeyken yanan kamyonette hasar oluştu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonette hasar meydana geldi.

Çeşmeli Mahallesinde, park halindeki 46 ABN 613 plakalı kamyonetten henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Kamyonetten alevler yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

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