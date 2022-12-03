Malatya'da trafik kazasında şehit olan komiser yardımcısı memleketi Mersin'de toprağa verildi

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MERSİN (AA) - Malatya'da görevi esnasında trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in cenazesi, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Tülek'in (42) naaşı, dün Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Bozyazı ilçesine getirildi.

Doğum günü olan 1 Aralık'ta denetleme görevi sırasında şehit olan iki çocuk babası Tülek için Tekmen Mahallesi'ndeki meyve ve sebze hali alanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin eşi Birgül, 1 yaşındaki oğlu Ahmet Sencer, annesi Ayşe, babası Kadir ve kardeşleri ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda polis memuru ve vatandaş katıldı.

Üniformasını giydiği eşinin fotoğrafını da elinde taşıyan Birgül Tülek, törende gözyaşı döktü.

Öz geçmişi okunan Tülek'in naaşı, cenaze namazının ardından Paşakonağı Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Ramazan Tülek yönetimindeki 21 KL 633 plakalı otomobil ile 65 BJ 316 plakalı yolcu otobüsü, Nadir Mahallesi Somuncu Baba Bulvarı'nda çarpışmıştı. Tülek ve oğlu Muhammed Ender Tülek (4) hastaneye kaldırılmıştı. Komiser Yardımcısı Tülek, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Dün, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende Tülek'in, doğum günü olan 1 Aralık'ta denetleme görevi esnasında şehit olduğu bildirilmişti.

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