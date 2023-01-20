Mersin'de 40 bin makaron ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak makaron ve sigara satışı yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüphelilerin kullandıkları aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 40 bin makaron ve 3 bin 700 kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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