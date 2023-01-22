Mersin'de kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahmurlu Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bölgeyi inceleyen ekipler, 17 metre derinlikte kazı yapan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

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