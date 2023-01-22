Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Kelenderis Antik Kenti'nde sezon kazıları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, antik kentteki sezon kazıları, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Aydın başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

Kazı ve yüzey araştırmaları yapan ekibe Kültür ve Sosyal İşler Dairesi de destek sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Aydın, bölgedeki arkeolojik çalışmaların 1987'den itibaren aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Antik kentteki buluntulara değinen Aydın, "Burada Roma Dönemi'ne ait, restorasyonunu ve kazısını bitirdiğimiz liman hamamı olarak adlandırdığımız bir yapımız var. Tabanı 376 metrekare mozaiklerle döşeli bazilikal planlı bir kilisemiz bulunuyor. Onun da çatı projesini bitirdik." ifadesini kullandı.

Aydın, bir liman mozaiğinin restorasyonunu tamamladıklarını, "Odeon yapısında" da koruma ve kazı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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