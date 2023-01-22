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Mersin'de yağmur duası edildi

AA

Mersin'de yağmur duası edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duasına çıkan vatandaşlar, 30 kurban kesti.

Kurtuluş, Çeltikçi, Bahçe ve Sökün mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yağmur duası için Hurma mevkisinde toplandı.

Katılımcıların desteğiyle alınan 30 küçükbaş hayvanın kesilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Yağmur yağması için İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru eşliğinde dua eden vatandaşlar, topladıkları çakılları denize döktü.

Programa Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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