Mersin Ticaret Borsası

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MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 3,00 13,50 Portakal Kg 3,80 18,00 Greyfurt Kg 3,00 15,00 Mandalina Kg 3,00 21,00 Elma Kg 2,00 2,00





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