AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, görevinden ayrıldı

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MERSİN (AA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevini bıraktığını bildirdi.

Ercik, yazılı açıklamasında, 2016'dan itibaren sürdürdüğü görevinden, milletvekilliği aday adaylığı için ayrıldığını belirtti.

Birlikte görev aldığı kişilere teşekkür eden Ercik, "Bugüne kadar nasıl bu davanın bir neferi olarak hizmet ettiysek bundan sonrada hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ercik, seçim sürecinin hayırlı olmasını diledi.



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