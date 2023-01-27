Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 98'nci yıl dönümü kutlandı

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MERSİN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke ilçesine gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda yapılan törende Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Altunok, törendeki konuşmasında, Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıl dönümünü mutlulukla kutladıklarını belirterek, "Silifke'nin il olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'den ve siyasilerden destek bekliyoruz." dedi.

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