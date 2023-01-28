Şehit Selçuk Bal ve eski belediye başkanı Kılıç'ın adı evlerinin sokağına verildi

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MERSİN (AA) - Mardin'de 1997'de trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Selçuk Bal ve 25 Aralık 2022'de hayatını kaybeden Anamur ilçesinin eski belediye başkanlarından Yalçın Kaya Kılıç'ın ismi Anamur ilçesindeki evlerinin sokaklarına verildi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve belediye idarecileri, şehit Bal ve Kılıç'ın evlerinin önünde bir araya geldi.

Sokak tabelalarını takan Kılınç, Bal ve Kılıç aileleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Kılınç, “Şehidimizin isminin baba ocağında bulunan sokağa verilmesi amacıyla meclis kararı almıştık. Bugün de aldığımız kararın gereği olarak tabelasını taktık. Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kılıç ise 1973-77 yılları arasında ilçemizde belediye başkanlığı yapmış değerli bir büyüğümüz. Toplumumuz tarafından da iyi hatıralarla hatırlanan Yalçın ağabeyimizin isminin yaşatılması gerektiğini düşünerek meclisimizde böyle bir teklifte bulunmuştuk. Bugün Avukat Yalçın Kaya Kılıç Sokağı’na tabelasını dikiyoruz. Değerli ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Bal ve Kılıç ailesi, Kılınç'a teşekkür etti.

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