Ankara Alfa Gençlik ve Spor Kulübü izcileri Mersin'de kamp yaptı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Ankara Alfa Gençlik ve Spor Kulübü izcileri doğada kamp gerçekleştirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı kulüp, "Kış İzci Kampı" faaliyetleri kapsamında kente geldi.

Mersin Fidanlık Müdürlüğü yerleşkesinde kamp yapan öğrenciler, ormancılık faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler aldı.

İzciler, yaklaşık bir hafta süren kampın ardından düzenlenen etkinlikte fidan dikti.



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