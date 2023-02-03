Mersin'de belediye bünyesindeki yeni hizmet binasında açılış sonrası yangın çıktı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü.
Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi'nde yapımı tamamlanan MESKİ yeni hizmet binası Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılımıyla açıldı.
Açılış töreninin ardından yeni hizmet binasının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden MESKİ personeli ve binadakilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.