En güzel aşk sözleri ve mesajları

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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Göksun Öz, Muhammed Murat Zafer, Burak Erkan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 13, Gamze Takmaz, Williams 12, Hayes 16, Crvendakic 6, Özge Özışık 7, Gökşen Fitik 11, Cansu Köksal Öngüner, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 3

Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 17, Landrum 13, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Sarauskaite 4, Feray Dalkılıç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Eylül Minez 2, Burcu Yağan 2, Nisa Yalçın 2, Mısra Albayrak 2

1. Periyot: 23-15

Devre: 38-31

3. Periyot: 59-51

Beş faulle çıkanlar: 35.40 Özge Özışık (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), 37.15 Zeynep Öykü Kalbisağde (Melikgazi Kayseri Basketbol)

MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 70-56 yendi.

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