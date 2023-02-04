Silifke'de "Gebelik Okulu" açıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, "Gebelik Okulu" hizmete kazandırıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmet binasında oluşturulan alan için açılış töreni düzenlendi.

Programa, Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Sağlık Müdürü Uğurhan Uğur ile sağlık çalışanları ve anne adayları katıldı.

Törende konuşan İlçe Sağlık Müdürü Uğur, ilçedeki tüm anne ve anne adaylarına hizmet verileceğini belirterek, "Vereceğimiz eğitimlerle anne ve anne adaylarımızı gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum süreci, anne sütü ve önemi, doğum sonrası anne psikolojisi ve yeni doğan bebek bakımı gibi konularda bilgilendireceğiz. Bu çalışmalarımızla anne adaylarımızı normal doğuma yönlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından anne adaylarına çeşitli hediyeler verildi.



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