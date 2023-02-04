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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silifke'de "Gebelik Okulu" açıldı

AA

Mersin'in Silifke ilçesinde, "Gebelik Okulu" hizmete kazandırıldı.

Silifke'de "Gebelik Okulu" açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, "Gebelik Okulu" hizmete kazandırıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmet binasında oluşturulan alan için açılış töreni düzenlendi.

Programa, Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Sağlık Müdürü Uğurhan Uğur ile sağlık çalışanları ve anne adayları katıldı.

Törende konuşan İlçe Sağlık Müdürü Uğur, ilçedeki tüm anne ve anne adaylarına hizmet verileceğini belirterek, "Vereceğimiz eğitimlerle anne ve anne adaylarımızı gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum süreci, anne sütü ve önemi, doğum sonrası anne psikolojisi ve yeni doğan bebek bakımı gibi konularda bilgilendireceğiz. Bu çalışmalarımızla anne adaylarımızı normal doğuma yönlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından anne adaylarına çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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