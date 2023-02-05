Mersin'de kar nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara iş makinesiyle ulaşıldı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 12 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mut, Toroslar, Çamlıyayla, Tarsus, Mezitli ve Erdemli ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle Erdemli ilçesinin Aydınlar ve Çerçili mahallelerini bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolu açtı. Ekipler, araçlardaki 12 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Bölgelerde kar küreme ve tuzlama yapan ekipler, 23 mahallede kapanan yolları açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.