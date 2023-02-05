Mersin'de kar nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara iş makinesiyle ulaşıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 12 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mut, Toroslar, Çamlıyayla, Tarsus, Mezitli ve Erdemli ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yağış nedeniyle Erdemli ilçesinin Aydınlar ve Çerçili mahallelerini bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolu açtı. Ekipler, araçlardaki 12 kişinin kurtarılmasını sağladı.
Bölgelerde kar küreme ve tuzlama yapan ekipler, 23 mahallede kapanan yolları açtı.