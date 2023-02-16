Üniversiteye hazırlanan depremzede öğrenciler için kitap kampanyası

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için Türkiye genelinde hazırlık kitabı bağış kampanyası başlatıldı.

Akademi Derneği Başkanı Onur Başar Özbozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ve Türkiye’nin geleceği olan gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Üniversiteye hazırlanan depremzede gençler için hazırlık kitabı kampanyası başlattıklarını ifade eden Özbozkurt, 12 Mart'a kadar devam edecek kampanyaya hereksin desteğini beklediklerini kaydetti.

Özbozkurt, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile işbirliğinde ilgili kitapları depremzede gençlere hızlı bir şekilde ulaştırılacağını belirtti.



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