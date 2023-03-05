Anamur Belediyesi depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

MERSİN (AA) - Anamur Belediyesince, ilçedeki depremzede çocuklar için illüzyon gösterisi düzenlendi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediye bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin zor günlerden geçtiğini anımsattı.

Depremden etkilenen illere yardımlarda bulunduklarını ifade eden Kılınç, "İlçemize gelen değerli misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Bugün de belediye bahçemizde bir nebze olsun iyi gelmesi umudu ile çocuklarımıza illüzyon ve kukla gösterisi hazırladık. Emeklerinden, duyarlılıklarından ve muhteşem gösterilerinden dolayı sanatçılarımıza teşekkür ederim." dedi.

Programda yöresel ikramlarda da bulundu.



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