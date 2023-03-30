Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de bir eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Toroslar ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "Miror" ile evde yapılan aramada, 286 tablette 4 bin 4 sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheliler A.S, M.S. ve A.S. gözaltına alındı.

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