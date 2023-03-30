Mersin'de çocuk parkındaki oyun gruplarına yakılarak zarar verildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, ateşe verilen çocuk parkındaki oyun gruplarında hasar oluştu.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Eğriçam Mahallesi Özgürlük Parkı'nda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Parktaki oyun gruplarının, yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Polis ekipleri, hasar oluşan parkta inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Parkın en kısa zamanda yenileneceğini kaydeden Özyiğit, "Sorumluların hak ettikleri cezayı almaları diliyorum. Kentimizi, yaşam alanımızı korumak hepimizin sorumluluğu." ifadesini kullandı.

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