Cinayet sanığının ağırlaştırılmış müebbet cezası yeniden yargılamada da değişmedi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, eski nişanlısını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığa, yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

İstinafın "delillerin yeniden incelenmesi" kararı üzerine Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen davaya, Raziye Oskay'ı (25) geçen sene 10 Ocak'ta öldüren tutuklu sanık Barış Can U. (25), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatları ve Oskay'ın ailesi de salonda hazır bulundu.

Sanık savunmasında, olayın tasarlanarak işlendiği iddiasını kabul etmediğini belirterek, "Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bu olay, haksız eylem sonucu meydana gemiştir. Kesinlikle tasarlama söz konusu değildir. Ben olay günü kendisini ikna etmek için gittim. Burada tasarlama yoktur." dedi.

Oskay'ın babası müşteki Murat Oskay da sanıktan şikayetçi olduklarını aktararak, "Kızım balkondayken sanık aşağıda gizlenmiş balkona silah sıkmış, ölümle tehdit etmiştir. Binanın balkonundaki kurşun izleri hala sabittir. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı Barış Can U'nun silahlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.



Yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın, istinafın delillerin tekrar incelenmesi kararı üzerine yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

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