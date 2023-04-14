Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar, belediye personeliyle iftarda buluştu

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MERSİN (AA) - Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, belediye personeliyle iftarda bir araya geldi.

Ünüvar, belediyenin düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, çalışanlarıyla birlikte bir aile olduklarını söyledi.

İftarın ardından deprem bölgesinde görev alan personellere teşekkür belgesi verildi.

Programa, Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan da katıldı.



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