Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de STK temsilcileriyle buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de STK temsilcileriyle buluştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde biz, Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Mersinli ve Adanalı kardeşlerimizin kendi ürünlerini hızlı bir şekilde satması ve yolcuların bu bölgeye intikali noktasında büyük bir kolaylığı sağlamış olacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de STK temsilcileriyle buluştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde biz, Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Mersinli ve Adanalı kardeşlerimizin kendi ürünlerini hızlı bir şekilde satması ve yolcuların bu bölgeye intikali noktasında büyük bir kolaylığı sağlamış olacağız." dedi.

AK Parti Mersin milletvekili adayı Nebati, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında birlik ve beraberlik konusunda Mersin'in örnek teşkil ettiğini belirten Nebati, kentteki vatandaşlarla güzel iletişim kurduklarını söyledi.

Nebati, yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda test uçuşunun gerçekleştirildiğini anımsatarak, "İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde biz, Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Mersinli ve Adanalı kardeşlerimizin, kendi ürünlerini hızlı bir şekilde satması ve yolcuların bu bölgeye intikali noktasında büyük bir kolaylığı sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Silifke ilçesi çıkışındaki Limankale tünelinin tamamlandığını, Akdeniz Sahil Yolu'nda Aydıncık ile Gözce arasındaki 3 tünel ve 1 viyadüğün açılışa hazır olduğunu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun temelinin de yakın zamanda atılacağını dile getiren Nebati, kentte yatırım değeri 8 milyar 291 milyon liralık 246 projenin hizmete hazır hale geldiğini belirtti.

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'e önem verdiğini vurgulayarak, kente hizmet etmeye geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin, İHA, SİHA, milli muharip uçak KAAN, Yeni Altay Tankı ve TCG Anadolu gemisi gibi projeleriyle savunma sanayisi alanında dünyada ilk 5'e girdiğini ifade eden Nebati, TCG Anadolu'nun vatandaşların ziyaretine açılmak üzere yarın Mersin'e geleceğini bildirdi.

- "AB'ye vizesiz giriş" tartışmaları

Nebati, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Birliği'ne (AB) vizesiz giriş vaadine değinerek şunları kaydetti:

"'3 ayda vize sorununu çözerim' diyor. Ben 3 saatte çözerim. Yazılı şart göndermişler zaten gizli değil; 'Suriye'den çıkacaksın, tampon bölgeyi boşaltacaksın, giriş çıkış yasak' yani bombalar buraya gelsin. İki, 'terörle mücadele yasasını değiştireceksin, içeride kimseyi bırakmayacaksın'. Neymiş 'Vizeyi vereceğiz', oldu paşam. Üç, 'Güney Kıbrıs'ı resmen tanıyacaksın, Doğu Akdeniz'i boşaltacaksın, Türk Devletleri Teşkilatı ile Karadağ'da, Libya'da ne işin var senin, orayı boşaltacaksın, kasanın anahtarını da IMF'ye teslim edeceksiniz, karşılığında sana vizeyi veriyoruz'. Al vizeyi başına çal. Biz, 21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı'dır dediğimiz zaman işte bu öz güvenle konuşuyoruz çünkü Türkiye'de altyapı yatırımları elhamdülillah bitti."

Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi iki küresel kriz ile Kahramanmaraş merkezli depremle baş ettiğini dile getiren Nebati, bunların etkilerini topluma hissettirmediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AHBİB, nisanda 164,4 milyon dolarlık dış satım yaptı
YEREL HABERLER AHBİB, nisanda 164,4 milyon dolarlık dış satım yaptı
Mersin'de kayısı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi
YEREL HABERLER Mersin'de kayısı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi
Mersin'de 9. Kadın Üretici Pazarı açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 9. Kadın Üretici Pazarı açıldı
Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da hortumda zarar gören alanları inceledi
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da hortumda zarar ...
Bakan Nebati, Mersin'de "Kadınlar İçin Konser" etkinliğine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Mersin'de "Kadınlar İçin Konser" ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de ...
Mersin Valisi Pehlivan, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan, yerli otomobil Togg'u makam ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de iş insanlarıyla buluştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de iş ...
Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek
YEREL HABERLER Allegra Ensemble grubu Mersin'de konser verecek
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 18 ...
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonuna 14 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonuna 14 tutuklama
Bakan Nebati, Mersin'de Güneydoğu Buluşması'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Mersin'de Güneydoğu Buluşması'nda ...
Bakan Nebati, Memur-Sen Mersin İl Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Memur-Sen Mersin İl Divan Kurulu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.