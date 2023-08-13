Bozyazı'da plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde ikinci kez organize edilen plaj voleybolu turnuvası, yarın başlayacak.

Bozyazı Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuva, 14-20 Ağustos'ta Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, belediyede düzenlenen tanıtım toplantısında, ilçenin son yıllarda birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bozyazı'yı her alanda geliştirmek için çalıştıklarını belirten Çetinkaya, "Bozyazı için yeni bir hamle oluşturacak bu turnuvada güzelliklerle karşılaşacağımızı ümit ediyoruz. İlçenin adının, güzel organizasyon ve aktivitelerle anılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Çetinkaya, bu yıl ikince kez organize edilecek plaj voleybolu turnuvasını gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.