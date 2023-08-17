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        Mersin Ekonomi Platformu dönem başkanlığına Servet Özkaya getirildi

        Mersin Ekonomi Platformu (MEP) 12. Dönem Başkanı Servet Özkaya göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:58
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        Mersin Ekonomi Platformu dönem başkanlığına Servet Özkaya getirildi
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        MERSİN (AA) - Mersin Ekonomi Platformu (MEP) 12. Dönem Başkanı Servet Özkaya göreve başladı.

        MEP 11. Dönem Başkanı Özcan Demir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törende, görevini Özkaya'ya devretti.

        Programda konuşan Özkaya, yeni dönemde kentin ekonomisi için koordinasyon ve buluşma noktası olacaklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ortaya çıkan yatırım imkanlarından Mersin'in daha fazla pay almasını hedefleyeceklerini ifade etti.

        Demir de Özkaya ve ekibine başarılar diledi.

        Törene, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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