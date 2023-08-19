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        Mersin'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 54 tutuklama

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:17
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        Mersin'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 54 tutuklama
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        MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlara karşı 8 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 112 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ocak-ağustosta 23 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, FETÖ ve organize suç örgütü üyeliği, kaçakçılık, dolandırıcılık ile tefecilik suçlarından 112 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı.

        Çalışmalarda, 58 ruhsatsız tabanca, 1639 fişek, kaçak 10 bin 930 litre akaryakıt, 35 bin 468 litre içki, 12 bin 114 paket sigara ve 422 telefon ile 5 milyon 918 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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