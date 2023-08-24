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        ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi sezona "üç kulvarda kupa" parolasıyla başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:33 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:33
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        ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi sezona "üç kulvarda kupa" parolasıyla başlıyor
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        MERSİN (AA) - SERKAN AVCI/ALEYNA COŞKUN - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, bu sezon mücadele edeceği Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

        Geçen yıl hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi finalinde rakibi Fenerbahçe Alagöz Holding'e yenilerek iki kulvarda şampiyonlukların "kıyısından dönen" Mersin ekibi, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kadrosundaki 8 oyuncuyla yollarını ayıran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, oyuncu kurucu, şutör oyun kurucu, kısa ve uzun forvet ile pivot mevkilerine 4'ü yabancı 9 basketbolcu takviyesi yaptı.

        İspanyol başantrenör Roberto Iniguez yönetimindeki Mersin ekibinde hem transfer hem de sezon hazırlıkları sürüyor.

        ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sezon mücadele edeceği 3 kulvarda da şampiyonluk kupasını müzesini götürmek istiyor.

        - Takıma dahil edilecek uzun forvet arayışı sürüyor

        Mersin ekibinin genel koordinatörü Ender Ünlü, yeni sezon hazırlıklarını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

        Takım kadrosunda kapsamlı değişikliğe gidildiğini aktaran Ünlü, "Kadromuzdaki oyuncuların birçoğu takımdan ayrıldı. Türk oyuncular arasında Asena ve Sinem'le yola devam ediyoruz. Onun dışındaki Türk oyuncularımız değişti. Yabancı oyuncularımızdan Laura Cornelius ve Elizabeth Williams takımda kaldı." diye konuştu.

        Ünlü, şu ana kadar 9 oyuncuyu transfer ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yabancılarda Marina Mabrey takıma geldi. Eski oyuncularımızdan Alina Iaqupova takıma döndü. Macaristan Milli Takımı'nda oynayan Agnes Studer ve Virag Kiss de bu sezon bizimle olacak. Son olarak Bosna Hersek vatandaşı olan Melisa Brcaninovic ile anlaşmaya vardık, o da takıma katıldı. Bunların dışında 4 numara (uzun forvet) pozisyonuna bir oyuncu daha bakıyoruz. İsmi henüz netleştirmedik. Önümüzdeki günlerde netleşecek. Türk oyuncularımızdan da Melis Gülcan, Şuğranur Sönmez, Meltem Avcı ve Derin Yaya kadromuza dahil oldu."

        - "Mücadeleci ve vazgeçmeyen bir takım oluşturduk"

        Geçen sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde final oynadıklarını anımsatan Ünlü, şöyle devam etti:

        "6 yıllık bir kulübüz. Bu sürede bir takımın Avrupa'da her sene finaller oynaması çok büyük bir başarı ama şehrimizde şampiyonluğun kıyısından dönmek pek kabul edilmedi. Bu sene yine o kulvarlarda finaller oynayacağız. Takımın bu yıl yeniden kurulma amacı, kupaları kazanmak. Başantrenörümüz geçen yıldan bu yana bizimle olduğu için zaten yıl içerisinde istediği oyuncuları belirlemişti. Bu sene onun oynatacağı basketbola yönelik kendi istediği oyuncularla bir takım kurduk. Mücadeleci, vazgeçmeyen, maçın her anında müsabakayı kazanma arzusu içinde olan bir takım oluşturduk. Bu sezon hedeflerimizde şaşma yok. Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefliyoruz."

        - "Taraftarımız olduğu zaman çok daha güçlü ve motive oluyoruz"

        Ünlü, yeni sezonda taraftar desteğini daha fazla hissetmek istediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Taraftarımız olduğu zaman çok daha güçlü ve motive oluyoruz. Oyuncularımız daha iyi performans sergiliyor. Taraftar dünyada her takımın itici gücüdür. Spor branşlarında şehrin bu seviyedeki tek takımıyız. Her şeyimizle Mersin'i yansıtıyoruz. Mersin'de yaşayan herkesin bizi kendi evinin, ailesinin takımıymış gibi sahiplenmesini istiyoruz. Mersin'in kent dinamikleri ve yöneticilerinden de daha fazla destek bekliyoruz."

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