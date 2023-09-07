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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üçüncü sınıf emniyet müdürü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:29
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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında düzenledikleri operasyonda, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üçüncü sınıf emniyet müdürü N.Y'yi yakalandı.

        N.Y'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya hesabının bulunduğu ve sözde üst düzey yönetici olduğu bildirildi.

        İşlemleri tamamlanan N.Y. cezaevine gönderildi.

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