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        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:55
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        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
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        Y.E.B. idaresindeki 16 ES 689 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çubukkoyağı Mahallesi'nde, Sami Yusuf Doğan'ın kullandığı bisiklete çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan çocuk, sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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