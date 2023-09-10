Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        MHP Tarsus İlçe Başkanlığına Fatih Mehmet Yıldırım seçildi

        MHP Tarsus İlçe Başkanlığına Fatih Mehmet Yıldırım seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Tarsus İlçe Başkanlığına Fatih Mehmet Yıldırım seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Tarsus 13. Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda yapıldı.

        Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasıyla başlayan kongrede, tek aday olan Yıldırım ilçe başkanlığına seçildi.

        Yıldırım, desteklerinden dolayı partililere teşekkür ederek, ülkenin menfaati ve partinin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kongreye MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve MHP İl Başkanı Serdar Soydan da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır (2) - YENİDEN
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır (2) - YENİDEN
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır (2)
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır (2)
        Midibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Midibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Mersin'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mersin'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır
        ABD'li araştırmacıyı kurtarma planı adım adım hazır