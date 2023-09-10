MHP Tarsus İlçe Başkanlığına Fatih Mehmet Yıldırım seçildi
MHP Tarsus İlçe Başkanlığına Fatih Mehmet Yıldırım seçildi.
MHP Tarsus 13. Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda yapıldı.
Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasıyla başlayan kongrede, tek aday olan Yıldırım ilçe başkanlığına seçildi.
Yıldırım, desteklerinden dolayı partililere teşekkür ederek, ülkenin menfaati ve partinin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Kongreye MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve MHP İl Başkanı Serdar Soydan da katıldı.