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        Bozyazı Kaymakamlığının logosu yenilendi

        Bozyazı Kaymakamlığının logosu, ilçenin simgelerinin yer aldığı logoyla yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:27 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:27
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        Bozyazı Kaymakamlığının logosu yenilendi
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        Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, konuyla ilgili açıklamasında, kurumsallaşmayı ön planda tutma adına yeni bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

        Topsakaloğlu, logonun tasarımıyla akılda daha çabuk kalan, ilçenin tarihine beşiklik etmiş tarihi eserlerden de yararlanıldığını dile getirdi.

        Kaymakamlığın yeni logosunda, ilçenin simgeleri Softa Kalesi, Akdeniz foku, zeytin dalı ve plumeria çiçeği ile deniz, güneş ve Türk Bayrağı yer aldı.

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