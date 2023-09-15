Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atasoy gazetecilerle buluştu
Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Atasoy, Mezitli ilçesindeki Jandarma Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, kentin ülke ekonomisi için önemli ve öncü şehirlerin başında geldiğini söyledi.
Mersinlilere güvenlik hizmeti sunacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Atasoy, "Yüklenmiş olduğumuz sorumlulukların bilinciyle milli ve manevi değerlerimiz, devletimiz ve milletimizden aldığımız güçle, mesai arkadaşlarımızla üstün bir gayretle çalışmalarımızın süreceğinin bilinmesini isterim." diye konuştu.
Atasoy, günün anısına gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.