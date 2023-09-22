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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden ikisi tutuklandı

        Mersin'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:28
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden ikisi tutuklandı
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        Mersin'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Erdemli, Mut, Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar, Toroslar, Mezitli ve Silifke ilçelerinde yasa dışı kenevir yetiştirdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 9 kilo 452 gram esrar, 566 kök Hint keneviri, 13 gram kenevir tohumu, 4 hassas terazi, 17 uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 kilogram bandrolsüz tütün, tabanca ve suçtan elde edildiği sanılan 12 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden ikisi tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden birinin daha jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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