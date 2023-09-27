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        Mersin'de tartıştığı eniştesini ve ablasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli yakalandı

        Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı eniştesini ve ablasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:37
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        Mersin'de tartıştığı eniştesini ve ablasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı eniştesini ve ablasını av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Kelceköy Mahallesi'nde H.K. ile eniştesi D.Ş. ve ablası N.Ş. arasında tartışma çıktı.

        H.K. evinden getirdiği av tüfeğiyle eniştesi ve ablasına ateş etti.

        Komşularının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Bacaklarından hafif yaralanan D.Ş. ve N.Ş. Mut Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        H.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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