Mersin'de "2. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı" sergisi açıldı
Mersin'de "2. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı" kapsamında hazırlanan heykel ve resimler sergide beğeniye sunuldu.
Mersin'de "2. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı" kapsamında hazırlanan heykel ve resimler sergide beğeniye sunuldu.
Arnica'nın açıklamasına göre, 5 heykeltıraş ve 45 ressamın katılımıyla Borcak Yaylası'nda düzenlenen çalıştayda yapılan 61 eser, Yenişehir ilçesindeki Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde sergilendi.
Etkinliğin açılışına Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.
Sergiyi gezenler, heykel ve resimleri inceledi, sanatçılardan bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Mersin'i sanatla özdeşleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Sergi, 23 Ekim'de sona erecek.