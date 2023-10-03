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        Mersin'de sulama kanalına devrilen midibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:37
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        Mersin'de sulama kanalına devrilen midibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

        Narenciye hasadında çalışan Suriye uyruklu işçileri taşıyan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 ABR 854 plakalı midibüs, Kefeli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine ulaşan ekipler, devrilen midibüsteki tarım işçilerinin tahliyesini sağladı.

        Ağır yaralandığı belirlenen 3 işçi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hafif yaralanan 7 işçiye ise kaza yerinde müdahale edildi.

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