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        Mersin'de tüfekle vurulan muhtar yaralandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, tartıştığı muhtarı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:35
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        Mersin'de tüfekle vurulan muhtar yaralandı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, tartıştığı muhtarı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal (46), henüz bilinmeyen nedenle R.A. (43) ile tartıştı.

        Tartışmanın ardından iddiaya göre evindeki tüfeği alan kadın, Sandal'a ateş etti.

        Yaralanan Sandal, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, R.A'yı gözaltına aldı.

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