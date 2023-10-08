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        Mersin'de dağlık alanda kaybolan keçiyi itfaiye buldu

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, 5 gün önce kaybolan keçi, itfaiye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:28
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        Mersin'de dağlık alanda kaybolan keçiyi itfaiye buldu
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, 5 gün önce kaybolan keçi, itfaiye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Darıpınarı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Ali Aydın, 5 gün önce kaybolan keçisinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri, keçinin dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kaldığını belirledi.

        Halat yardımıyla kayalıklara ulaşan ekipler, keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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