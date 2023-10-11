Mersin Valisi Pehlivan Akdeniz Sahil Yolu'nu inceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapımı devam eden Akdeniz Sahil Yolu projesinin, Mersin-Antalya arasındaki yolun 264 kilometrelik kısmının uzunluğunu 36 kilometre kısaltıp 228 kilometreye düşüreceğini söyledi.

Pehlivan, Anamur ilçesini ziyaret ederek Mersin-Antalya arasında yapımı devam eden Akdeniz Sahil Yolu inşaatının Demirören Mahallesi'ndeki şantiyesini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Güzergahta inşa halindeki tünel önünde gazetecilere açıklama yapan Pehlivan projenin Türkiye'nin en büyük projelerinden olduğunu belirtti.

Projede 28 tünel ve 17 viyadük bulunduğunu, bugüne kadar 28 tünelden 16'sı, 17 viyadükten 8'nin tamamlanarak hizmete sunulduğunu ifade eden Pehlivan, aynı güzergahta toplamda 203 kilometrelik bölünmüş yolun bitirilip kullanıma açıldığını bildirdi.

Projede toplamda 28 tünel 17 viyadük bulunduğunu, bugüne kadar 28 tünelin 16’sının tamamlandığını aktaran Pehlivan şunları söyledi:

"Akdeniz Sahil Yolu projesi, yolun 264 kilometrelik kısmının uzunluğunu 36 kilometre kısaltıp 228 kilometreye düşürecek. Bu da zaman olarak yoldaki ulaşımı 110 dakika daha erkene çekecek. Yani yaklaşık iki saatlik bir zaman tasarrufu söz konusu olacak. Şu anda şantiye alanında olduğumuz Melleç- Kaledran arasındaki yol, toplam 11,4 kilometre uzunluğunda ve ağırlıklı olarak tünel ile viyadüklerden, 6 tünel ve 7 viyadükten oluşuyor. Bunlar bölünmüş yol olarak inşa ediliyor. Önünde bulunduğumuz T1 tünelinde tünel portali ve kazı destek çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. T2 tünelinde de kazı destek çalışmaları devam ediyor. Şu anda aldığımız bilgiler doğrultusunda ifade edecek olursak yol inşaat çalışmalarında herhangi bir aksilik yok."

Vali Pehlivan, tünel çalışmalarının belli bir zaman aldığını, fakat tamamlandığında bu yolda geçmişte çok uzun süren seyahatin neredeyse üçte biri zamana düşeceğini, yolun aynı zamanda lojistik, sanayi ve turizm sektörleri açısından da çok önemli olduğunu dile getirdi.

Pehlivan daha sonra ilçede ziyaretlerde bulundu.