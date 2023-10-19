Mersin'in ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı Mersin'in Tarsus, Silifke, Mut, Gülnar, Çamlıyayla, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin'in Tarsus, Silifke, Mut, Gülnar, Çamlıyayla, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Otcu, törenin ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi ve Çamlıyayla Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Silifke'de düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programa, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Mut ilçesinde, Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Şeker'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yeşil ve muhtarlar yer aldı.

Gülnar Belediyesince bir restoranda düzenlenen etkinlikte de ilçede görevli muhtarlar ağırlandı.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, programdaki konuşmasında, "Mahallelerin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapan, milleti ve devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Çamlıyayla Belediye Başkan İsmail Tepebağlı, yemekte bir araya geldiği muhtarların, Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Bozyazı'da, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anamur ilçesinde de Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Kılınç ve muhtarlar katıldı.