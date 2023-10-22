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        Mersin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:20
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        Mersin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 7 kişinin kimliği belirlendi.

        Zanlılar, Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Anamur ilçelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        Adreslerde 11 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 8 pasaport ve 4 takip cihazı ile 10 araç iç lastiği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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